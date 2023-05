Ultime Notizie Roma del 30-05-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato stamattina a Cesena per incontrare i volontari che ha la scuola Don Milani hanno allestito un centro di raccolta di beni di prima necessità per le vittime dell’alluvione Mattarella È stato accolto dal sindaco il Presidente della Regione Stefano Bonaccini poi si è fermato per salutare i bambini nel cortile della scuola dove è stato esposto uno striscione con la scritta aicarr Non ho parole per ringraziarti di quello che avete fatto è di una straordinaria importanza è un esempio di solidarietà di impegno comune generosa disponibilità ha detto il capo dello Stato tutta l’Italia è vicina non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce a concluso Mattarella gli esseri droni hanno colpito diversi edifici di Mosca ...