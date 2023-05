Ultime Notizie Roma del 30-05-2023 ore 08 | 10

(Di martedì 30 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale instudio34 della cosa per forza una forza militare internazionale guidata dalla NATO sono rimasti feriti dei gravi scontri tra le truppe dimostranti Serbia sveglia nel nord del paese Tra questi 14 sono Italia 3 sono gravi ma non in pericolo di vita avrebbero riportato ustioni in fattori un atto irresponsabile inaccettabile non tollereremo ulteriori attacchi ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni voglio scrivere solidarietà militari che continuano impegnarsi per la pace ha commentato il ministro degli Esteri Antonio tajani una giornata primaverile direzioni comunali quelle col primo turno del 14 e 15 maggio è terminata ora con i ballottaggi si è conclusa con una schiacciante vittoria del centrodestra o centrosinistra erano 13 comuni capoluoghi di provincia Chiama tru il ...

Non ci saranno i varchi anti auto e moto né particolari dispositivi di viabilità, insomma nessuno stop alla circolazione dei mezzi a 4 e a 2 ruote. Fatte eccezione che a Fuorigrotta dove al Maradona ...PRIMI CASI FUORI DAI CONFINI CINESI Nelleore pare essere nato un caso analogo, anche se ... sollecitata dalle polemiche causate da quei tweet, è voluta intervenire per affermare che le...SSC Napoli - Ieri vi abbiamo raccontato dei problemi di Ticketone che hanno reso impossibile l'acquisto dei tagliandi per moltissimi tifosi in coda. Intanto è spuntato un bug che ha ...

Abbiategrasso, lo studente che ha accoltellato la prof aveva sei note disciplinari. Il padre: «Non sapevo nulla» Corriere Milano

Non a caso, quest'ultima si chiama Alfetta. È un successo clamoroso, in Europa nessuna auto da famiglia è tanto veloce, affilata, emozionante e ardita come lei. Si pone su un piano che tutte le sue ...Contatti fra club e l’agente Moggi: si può chiudere a 500mila all’anno fino al 2025. La prima scelta è andare avanti con il mister biellese. Anche se Gasp si ...