Ultime Notizie – “Rischio estinzione con intelligenza artificiale” | allarme dalle Big Tech

(Di martedì 30 maggio 2023) “Mitigare i rischi dirappresentati dall’deve essere una priorità globale insieme ad altri rischi di per la società come le pandemie e la guerra nucleare”. E’ quanto si legge nella sintetica, ed allarmante, dichiarazione firmata da oltre 350 ricercatori e leader dell’industria dell’Ai, tra i quali Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, e 38 membri dell’unità didi DeepMind di Google. La lettera, diffusa dal Center for AI Safety, è l’ultimo di una serie di allarmi sui rischi potenziali di questa nuova tecnologia come l’appello firmato alla fine di marzo da oltre mille accademici, esponenti del mondo del business e della tecnologia. “Abbiamo bisogno che sia diffusa la consapevolezza di quello che è in gioco prima di aver proficue ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Giovanni Simeone è uno dei nomi più d'attualità per l'attacco della Lazio. Il centravanti argentino, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è finito nel mirino dei biancocelesti per il ruolo di ...Sarà possibile acquistare i biglietti presso…» Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.