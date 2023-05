Ultime Notizie – Paralizzata da 5 anni | torna a camminare con neurostimolatore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 30 maggio 2023) Una donna di 32agli arti inferiori da 5per una lesione al midollo in un incidente sportivo,. Grazie a unche le è stato impiantato all’ospedale San Raffaele di Milano (Gruppo San Donato) èta a, recuperando le funzioni motorie. Si tratta, spiegano dall’Irccs di via Olgettina, del “primo intervento in Italia” di questo tipo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione