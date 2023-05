Ultime Notizie – Napoli | Luis Enrique si allontana De Laurentiis | “Pensa alla Premier”

(Di martedì 30 maggio 2023) “è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente laLeague, va ricordato che competiamo con tanti campionati che sono più attraenti del nostro come quello inglese”. Il presidente delAurelio Deai microfoni della Rai si esprime così su. L’allenatore spagnolo è stato accostato ai partenopei, che cercano un nuovo tecnico dopo l’addio annunciato da Luciano Spalletti. A“posso dire che lì” in Inghilterra “non c’è il golfo ma la nebbia e non si mangia bene come da noi, ma più di questo… queste sono chiacchiere, il problema economico c’è, lì ci sono risorse più allettanti”, aggiunge De, che tratteggia l’identikit ...

In occasione del ponte del 2 giugno (fino a lunedì) rimarranno aperti a Napoli il complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (apertura dalle 9 alle 19), Castel Nuovo (apertura dalle 8.30 alle 18.Il Pd si divide: il capogruppo Gennaro Acampora dà il via libera all'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che arriva a fino al 20% anche se per le famiglie verrà compensato con un bonus a ...Insulti al personale di studio colpevole di aver chiesto di attendere il proprio turno, spintoni e poi minacce di botte, o anche di peggio, al medico di famiglia, salvato dagli altri pazienti che ...

L’ultima puntata di SmackDown è stata registrata qualche giorno prima Night of Champions che si è disputato in Arabia Saudita. Abbiamo visto AJ Styles vs. Karrion Kross e La Knight vs. Rick Boogs.La visita allo stand di Gigabyte ci ha permesso di vedere il focus sulle GPU della casa taiwanese, tara modelli convenzionali e dissipati a liquido (AIO o custum), ma anche nuovi interessanti portatil ...