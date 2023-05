Ultime Notizie – Mes | come funziona e cosa cambia la ratifica dell’Italia

(Di martedì 30 maggio 2023) L’eterno dilemma ‘Mes sì, Mes no‘ potrebbe arrivare alla sua naturale conclusione, con l’approvazione in Parlamento della proposta di legge sulladel Meccanismo europeo di stabilità. La calendarizzazione della discussione generale alla Camera per il 30 giugno è il primo passo concreto e il segnale che qualsi stia effettivamente muovendo. Laè un passaggio indispensabile per preservare le relazioni con la Commissione Ue e con gli altri partner europei, visto che l’Italia è l’unico stato membro che manca e che senza laitaliana lo strumento non puòre nella sua versione aggiornata. Le pressioni che arrivano costantemente da Bruxelles riguardano proprio il passaggio formale e nulla hanno a che vedere con l’ipotesi che l’Italia, o un altro Paese, possa realmente ...

In occasione del ponte del 2 giugno (fino a lunedì) rimarranno aperti a Napoli il complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (apertura dalle 9 alle 19), Castel Nuovo (apertura dalle 8.30 alle 18.Il Pd si divide: il capogruppo Gennaro Acampora dà il via libera all'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che arriva a fino al 20% anche se per le famiglie verrà compensato con un bonus a ...Insulti al personale di studio colpevole di aver chiesto di attendere il proprio turno, spintoni e poi minacce di botte, o anche di peggio, al medico di famiglia, salvato dagli altri pazienti che ...

L’ultima puntata di SmackDown è stata registrata qualche giorno prima Night of Champions che si è disputato in Arabia Saudita. Abbiamo visto AJ Styles vs. Karrion Kross e La Knight vs. Rick Boogs.La visita allo stand di Gigabyte ci ha permesso di vedere il focus sulle GPU della casa taiwanese, tara modelli convenzionali e dissipati a liquido (AIO o custum), ma anche nuovi interessanti portatil ...