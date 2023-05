Ultime Notizie – M5S blocca ancora Giunta | deputati con poltrone davanti ingresso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 30 maggio 2023) Non ha funzionato, per adesso, la convocazione in modalità 'protetta' dellaper le elezioni, disposta dopo una prima occupazione di protesta del M5S contro l'emendamento Pittalis. Anche i lavori della seconda convocazione, fissata alle 20 in un luogo comunicato all'ultimo istante ai componenti (la commissione Agricoltura) sono fermi. Idel M5s stannondo l'accesso all'aula, alcuni in piedi sulla soglia, altri seduti sulle pesantidi pelle presenti nei corridoi di Montecitorio e trasportate di peso e utilizzate per impedire ogni accesso. I commissari del M5s hanno ricevuto l'appoggio di altri colleghi, arrivati in aiuto degli occupanti così da formare una numerosa barriera di parlamentari grillini.