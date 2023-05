Ultime Notizie – Giulia Tramontano scomparsa a Senago | è giallo La 29enne incinta di 7 mesi

(Di martedì 30 maggio 2023) L’ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso. Poi diche vive a, nel Milanese, si sono perse le tracce. La donna èdi 7. Per questo i familiari della giovane hanno fatto partire un tam tam sui social per chiedere a chiunque l’abbia vista di segnalarlo alle forze dell’ordine. “Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata – si legge nell’appello diffuso online – ha un tatuaggio sul braccio sinistro. E’ sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza”. Su Facebook la sorella oggi ha diffuso nuove informazioni. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse”. Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente, non è. Se ha le braccia ...

sergio conceiçao Nelleore, ha preso quota il nome di Sergio Conceiçao, che De Laurentiis ... Attiva ora l'offerta! Napoli: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le...... le informazioni basilari sulle 1.107 parrocchie (si può fare la ricerca per nome della parrocchia e per comune), i comunicati stampa e le, le gallerie fotografiche, gli audio e i ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo Proseguono le tensioni nel nord del Kosovo dopo i violenti scontri avvenuti ieri ...di ieri sono giunte nelleore ...

“Diamoci una mossa o rischiamo che Meloni governi per vent’anni”. Elly batti un colpo. Il giorno dopo la disfatta alle amministrative dagli alleati e dal partito arriva la richiesta di un segnale. La ...È sempre difficile per un attore che ha avuto un enorme successo televisivo in una serie scrollarsi di dosso il personaggio che lo ha accompagnato per tanti anni. È successo anche a Zach Braff, star d ...