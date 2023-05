Ultime Notizie – “Dialogo necessario | aperti a vostre proposte”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 30 maggio 2023) “L’appuntamento di oggi rientra nel cammino di confronto eche questo Governo ha deciso di instaurare con le parti sociali, un confrontoe opportuno per darci una organizzazione più cadenzata del lavoro e per unstrutturato e spero proficuo, nel rispetto delle priorità che il Paese ha e che il Governo ha deciso di darsi e delle rispettive posizioni sui temi specifici”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni alle parti sociali riunite a Palazzo Chigi sul tema delle riforme e sui principali dossier in materia economica e fiscale. “Sono convinta – ha proseguito il presidente del Consiglio – che dale dal confronto, anche quando le posizioni sono distanti, possa venire un vantaggio quando, come oggi, le persone sono particolarmente competenti sui temi in ...