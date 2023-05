Udinese-Juventus | Serie A | data | programma | orario | tv e streaming

Sampdoria - Atalanta - Monza, Lecce - Bologna eanche sui canali Sky. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 2 giugno 2023 20.30 ...Anche la Salernitana , ribalta il risultato è batte l'per tre a due. Per Paulo Sousa arriva ... Seconda sconfitta consecutiva per la, che perde in casa contro il Milan per uno a zero. ...Il patteggiamento dellarappresenta una buona notizia anche per altri sei club coinvolti: Bologna, Cagliari, Sampdoria,, Sassuolo e Atalanta su cui c'era una posizione di attesa da ...

Si va a concludere la Serie A 2022-2023. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, andranno in scena gli incontri della 38a e ultima giornata del massimo campionato italiano di calcio, che dovrà ...saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. Sampdoria – Atalanta – Monza, Lecce – Bologna e Udinese – Juventus anche sui canali Sky.