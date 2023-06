Udine concede il Patrocino a FVG Pride

(Di martedì 30 maggio 2023) La giunta De Toni, riunitasi oggi a Palazzo D’Aronco, ha concesso il patrocinio per FVG2023 del 10 giugno a Pordenone, in virtù dell’adesione alla rete READY deliberata il 23 maggio e riconoscendo i valori fondamentali della manifestazione, coerenti con quelli presentati nelle linee programmatiche dell’Amministrazione. Ilha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione riguardo le tematiche dei diritti della Comunità LGBTQIA+ promuovendo gli ideali di libertà e uguaglianza. Il Comune riconosce il suo ruolo da garante di un’interlocuzione aperta e imparziale con tutte le comunità. Assicurando sostegno a coloro che vivono situazioni discriminatorie o di svantaggio e valorizzando le diversità. “Ilrappresenta un principio di uguaglianza che si rispecchia nell’identità europea della nostra città. I diritti sono di ...

Il Comune di Udine concede il patrocinio al Fvg Pride - Legalità ... Agenzia ANSA

La giunta De Toni, riunitasi oggi a Palazzo D'Aronco, ha concesso il patrocinio per FVG Pride 2023 del 10 giugno a Pordenone, in virtù dell'adesione alla rete READY deliberata ...