Ucraina | Zelensky | stabiliti i tempi della controffensiva | Sindaco Mosca | città attaccata da droni nella notte

... la nostra iniziativa, rimane quella principale per noi', ha rispostoa una domanda sulla capacità di Pechino di mediare con successo negli eventi in. 'Se e solo se la Cina prendesse ...L'non ha confermato la notizia. I funzionari ucraini hanno dichiarato che la maggior parte ...e dei missili lanciati domenica e lunedì sono stati abbattuti e il presidente Volodymyr...E con l'annunciata controffensiva, è possibile ipotizzare che Mosca possa attaccare ... e in futuro i velivoli F - 16 che l'occidente sta concedendo a, ovvero rendendo inutilizzabile ...

Ucraina, Zelensky: "Stabiliti i tempi della controffensiva" | Putin: "Colpita la sede degli 007 militari a Kiev" TGCOM

Paolo Mauri: “L’attacco dovrebbe preoccupare la Russia non tanto perché i droni hanno raggiunto Mosca quanto perché hanno penetrato lo ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 461. Nella notte nuove esplosioni a Kiev. Il sindaco di Mosca fa sapere che la capitale russa è stata attaccata con dei droni. Per il Cremlino si è trattato di un ...