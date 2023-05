Tutti gli errori europei sulla crisi tra Serbia e Kosovo con Mosca alla finestra

(Di martedì 30 maggio 2023) La sete di stabilità e la gravità degli scontri che già si registravano da parecchio tempo, rende il tutto moltormante, dice a Formiche.net l’analista dello Iai Matteo Bonomi a proposito degli scontri tra serbi e kosovari, che hanno portato al ferimento di 30 membri della forza Nato per il(Kfor), tra cui 14 militari italiani. Sul punto l’Alleanza atlantica ha deciso il dispiegamento delle Forze di Riserva Operativa per i Balcani occidentali. È stato un errore procedere con le elezioni locali nel Nord delin aprile? È difficile determinare quale sia stata la prima causa di queste tensioni. Di sicuro ci sono azioni e reazioni da entrambe le parti e quello che possiamo notare è una strategia della tensione che caratterizza sia Belgrado che Pristina. Senza dubbio si è verificato, soprattutto nella volontà di forzare ...

...sconsiglierei di farsi tatuare, oddio, non voglio fare la boomer, perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando viae fa ...... la legge è ampiamente vista come un modo per il PiS, che nominerài membri della futura ... dove è stato creato per legge un comitato speciale in grado di privare i cittadini,individui, del ...... a prescindere dalle diverse posizioni e dalle forti tensioni, peritaliani è prima di tutto ..." commenta il prefetto di Roma " è emersa la maturità democratica della popolazione ed è inla ...

Charlène di Monaco il nuovo look castano e tutti gli indizi sulla presunta gravidanza della moglie di Albe... la Repubblica

Via libera unanime alla Camera all'emendamento al decreto P.a, a firma di Arturo Scotto (Pd) che prevede la sostituzione della parola 'razza' ...Per salvare il Pianeta dalla rovina totale abbiamo ancora qualche anno di tempo, ma per farlo bisogna agire subito e concretamente. Ecco perché tutti i Paesi del mondo hanno deciso nel 2015 ...