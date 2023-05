Turista fa la doccia nella fontana dell' aeroporto | show indecente a Fiumicino

(Di martedì 30 maggio 2023) Si è spogliato e si è tuffatodiper farsi unaprima di imbarcarsi. Lodel passeggero senza vergogna prima'ora di pranzovasca d'acqua del T3. Davanti agli sguardi increduli dei passanti e degli addetti di Aeroporti di Roma l'uomo, con tanto di shampoo in mano, si è spogliato e si è fatto la. “Siamo indignati: quanto è avvenuto danneggia l'immagine dia Capitale” ha tuonato in una nota Adr. L'uomo è stato identificato dalla Polaria che ha aperto un fascicolo su di lui: si tratta di unstraniero che, se tornerà in Italia, dovrà pagare la sanzione amministrativa di almeno 500 euro.

L'uomo, come se fosse a casa sua, ha preso uno shampoo -e con questo si è insaponato prima i capelli, poi è passato alle gambe e al resto del corpo, sotto agli occhi allibiti dei turisti e dei romani che passavano in quel momento.

Ormai il decoro a Roma e nel suo hinterland è diventato un optional. Lo sanno bene i romani, ma anche i turisti, che a quanto pare, se sprovvisti dei servizi essenziali, si arrangiano come possono. Co ...