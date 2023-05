(Di martedì 30 maggio 2023) Trenta morti nell’ultimo week-end di maggio, dalla sera di venerdì alla sera di domenica. Piùmetà viaggiavano in sella a una moto. È il numero più alto didall’inizio dell’anno. E sono 9 i giovani che hanno perso la. Anche a Bergamo, purtroppo, in pochi giorni tre giovani motociclisti sono deceduti in seguito a incidenti. Lesono un diciottenne di Grone, morto nello scontro con un’auto venerdì notte tra Trescore Balneario e Entratico (ferita grave la ragazza che viaggiava con lui); e un trentenne nello scontro con un pick-up in città, in via Broseta, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Pochi giorni prima, un altro giovane di Sovere, di 22 anni, aveva perso lasempre in moto. Per il presidente dell’ACI di Bergamo, Valerio Bettoni, “sono tragedie che lasciano senza ...

... ha condannato per la quarta volta l'Italia per la sua inadeguatezza nella protezione delle... Una speranza di giustizia perdonne intrappolate nella spirale della violenza. Spesso ......storia come Ragazze perbene nasce dall'aver osservato negli ultimi anni il riaffiorare di... fa in modo che proprio loro si trovino a essere(spesso) inconsapevoli di una società che le ...Non è questione di candore morale o di astrattismo concettuale, ma una necessità urgente, impellente, in un mondo che vede ancoraevitabili. Libertà, democrazia, solidarietà, ripudio ...

Troppe le vittime della strada. Va salvaguardata la vita di tutti BergamoNews.it

Travolta da insulti e offese per gli elogi al premier Meloni, la cantante non parteciperà al Gay Pride di Milano: “La prossima volta magari andrà a una manifestazione di Fratelli d’Italia” ...Il battello poteva ospitare 15 passeggeri, ma ce n'erano a bordo otto in più. Perché C'entra uno scambio di file tra servizi segreti italiani e israeliani e una festa in barca ...