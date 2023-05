Traffico Roma del 30-05-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Salaria e tra Nomentana e l’uscita per la A24 in esterna Sira tra laFiumicino e via Appiarallentato sulla percorso Urbano della A24 da Tor Cervara alla grande raccordo anulare direzione fuoriin tangenziale rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria verso San Giovanni e tra Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico si rallenta anche nel tratto compreso tra viale Castrense Largo Passamonti nei due sensi di marcia in uscita datrafficate via Pontina da via Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare e la via Laurentina dal raccordo a via di Castel di Leva per i dettagli di queste di altre notizie potete ...