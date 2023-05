Traffico Roma del 30-05-2023 ore 09 | 00

(Di martedì 30 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

I dati registrati dalla stazione meteorologica casertana, installata presso la Casa Salesiana di via, invita alla prudenza ma l'effetto è stato quello di una bomba d'acqua (accompagnata pure ...... composta da italiani affiliati o vicini alla 'Ndrangheta reggina e crotonese e dedita al...rappresentante della Homeland Security Investigations (HSI) presso l'Ambasciata statunitense a... delle rotaie e delaereo ; l'imprevisto che riscrive i programmi e stravolge le giornate ... Un passo indietro: il viaggio in Germania l'avevamo organizzato nell'epocale hang over di- ...

Roma, sposa bloccata nel traffico per il Giro d'Italia: la polizia la porta in chiesa TGCOM

L’ultimo “carico” è arrivato con un vettore umano: il classico ovulatore che aveva ingerito 122 involucri di cocaina. L’uomo, nigeriano classe 1971, era partito ...Non è stata un'apocalisse ma di pioggia, nel primo pomeriggio di ieri, ne è caduta veramente tanta sul capoluogo e anche nel resto del territorio provinciale. I dati ...