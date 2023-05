Traffico Roma del 30-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in tangenziale incolonnamenti Tra Tiburtina e Corso Francia verso l’olimpico Code in direzione San Giovanni a partire da Scalo San Lorenzo verso la tangenziale file sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervaraintenso su entrambe le carreggiate del raccordo in particolare fila in interna tra la diramazionenord e Tiburtina e tra Casillo w in esterna troviamo code tra la Cassia e la Pisana e tra Prenestina e Nomentana in via Ardeatina incidente con rallentamenti all’altezza di via degli astriniin coda sulle consolari in direzione del centro in particolare sulla Flaminia si sta in fila a partire da Prima Porta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per il momento è tutto ...