Traffico Roma del 30-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in tangenziale auto in fila tra la Salaria e Batteria Nomentana verso San Giovanniincolonnato verso il centro sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo e su quest’ultimo file in carreggiata interna tra Casilina e doppia si rallenta invece in esterna tra Prenestina e Nomentana in via di Torrenova prudenza per un incidente nei pressi di Calimera non si escludono rallentamenti code verso il centro sulla Flaminia e sulla Salaria in aumento gli spostamenti anche sulle altre consolariintenso è fortemente rallentato tra Dragona e Vitinia sul centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia ...