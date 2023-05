Toscana | autobus si ribalta sulla linea Pontremoli-Zeri | ferito l’autista e alcuni dei 20 studenti a bordo

(Di martedì 30 maggio 2023) Un pullman con adiversidelle scuole superiori è finito fuori strada all’altezza del comune di, in provincia di Massa Carrara, lungo la provinciale 37. Ci sarebberoferiti, che hano riportato contusioni. I giovani soccorsi sono stati trasferiti all’ospedale die all’ospedale di Massa. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e anche elicotteri. Gliappartengono quasi tutti all’istituto superiore “Pacinotti Belmesseri” di. L’che è uscito fuoristrada – riporta La Nazione – è di Autolinee Toscane. Il bus, finito in una scarpata, non è stato semplice da raggiungere.ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini, altri hanno dovuto aspettare l’arrivo dei ...

Scuolabus esce di strada in Toscana, bambini feriti Adnkronos

Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Secondo le prime informazioni a bordo c'erano una ventina ...