Toscana | autobus giù da una scarpata con volo 73 metri | 3 ricoverati in codice rosso

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Un pullman con a bordo 20 passeggeri, compreso l’autista, è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 37: l’incidente è accaduto, intorno alle 13.40 di oggi, in località Tecchia Rossa. Unextraurbano di Autolinee Toscane, impiegato sulla linea 1 Pontremoli-Zeri, ha fatto undi 73in una, fermandosi tra gli alberi.Tranne una donna, una pensionata di 76 anni, gli altri passeggeri sono studenti tra i 14 e i 17 anni, che frequentano l’istituto superiore ‘Pacinotti Belmesseri’ di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, che raccoglie diversi indirizzi scolastici, dall’alberghiero all’agrario, e che stavano rientrando a casa dopo le lezioni. L’, per cause in corso di accertamento da parte ...

" L'è finito fuori strada per motivi da accertare ": Autolinee Toscane - presente con proprio personale sul luogo dell'incidente appena saputo dell'accaduto - "è come sempre a disposizione ...'L'è finito fuori strada per motivi da accertare': Autolinee Toscane, presente con proprio personale sul luogo dell'incidente appena saputo dell'accaduto, 'è come sempre a disposizione delle ...Dei 20 passeggeri dell'uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, in località ... Lo dichiara l'assessore regionale alla mobilità e ai trasporti della, Stefano Baccelli, ...

Uno scuolabus di Autolinee Toscane è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Secondo le prime informazioni a bordo c'erano una… Leggi ...Un grave incidente ha avuto luogo oggi, 30 maggio, nella zona di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, in Toscana. Qui uno scuolabus con a bordo una ventina di studenti è uscito fuori strada. Son ...