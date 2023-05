(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Un pullman con a bordo 20 passeggeri, compreso l'autista, è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 37: l'incidente è accaduto, intorno alle 13.40 di oggi, in località Tecchia Rossa. Unextraurbano di Autolinee Toscane, impiegato sulla linea 1 Pontremoli-Zeri, ha fatto undi 73in una. Tranne una donna, un'insegnante, gli altri passeggeri sono studenti tra i 15 e 17 anni, che frequentano l'istituto superiore 'Pacinotti Belmesseri' di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, che raccoglie diversi indirizzi scolastici, dall'alberghiero all'agrario, e che stavano rientrando a casa dopo le lezioni. L', per cause in corso di accertamento, all'altezza di un tornante, è finito fuori ...

... 30 maggio, nella zona di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara , in. Qui uno scuolabus ... 'Per come è precipitato quest'se ce la caviamo con qualche ferito è un miracolo' ha detto ...Scuolabus con 20 bambini a bordo esce fuoristrada: ci sono feriti Unextraurbano di Autolineecon circa 20 bambini a bordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, uscendo di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara , sulla strada ...ZERI - Undi linea di Autolineeè finito fuori strada in alta Lunigiana. Il pullman a causa di un incidente stradale è precipitato nella scarpata in mezzo al bosco. A bordo venti persone: tutti ...

Toscana, autobus giù da una scarpata con volo 73 metri: 3 feriti Adnkronos

Un grave incidente ha avuto luogo oggi, 30 maggio, nella zona di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, in Toscana. Qui uno scuolabus con a bordo una ventina di studenti è uscito fuori strada. Son ...Tutti i passeggeri, compreso l'autista rimasto incastrato, sono stati tratti in salvo dall'autobus uscito di strada in provincia di Massa ...