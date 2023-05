Toscana | autobus giù da una scarpata con volo 73 metri | 3 feriti

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Un pullman con a bordo 20 passeggeri, compreso l’autista, è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 37: l’incidente è accaduto, intorno alle 13.40 di oggi, in località Tecchia Rossa. Unextraurbano di Autolinee Toscane, impiegato sulla linea 1 Pontremoli-Zeri, ha fatto undi 73in una. Tranne una donna, un’insegnante, gli altri passeggeri sono studenti tra i 15 e 17 anni, che frequentano l’istituto superiore ‘Pacinotti Belmesseri’ di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, che raccoglie diversi indirizzi scolastici, dall’alberghiero all’agrario, e che stavano rientrando a casa dopo le lezioni. L’, per cause in corso di accertamento, all’altezza di un tornante, è finito fuori ...

