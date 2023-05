Unfuggito ha caricato una folla di persone, in un rodeo a Kununurra, nell'Australia occidentale, ferendo due persone. I video, ripresi da alcuni testimoni, mostrano dozzine di persone che ballano ...... fortunatamente non canaglia, ma calda e profonda, nei riguardi di molti giocatori dele di ... in un'epoca in cui i calciatori lo erano assai poco, e quindi spesso tentava di lunedì la, ...Passano 39 secondi: Lautaro lancia proprio Big Rom insolitaria. Il belga salta Sportiello e ... Nel secondo tempo l'Inter torna a dominare: Romelu Lukaku crossa per Lautaro al 51 , ilsi ...

Toro in fuga si butta sulla folla danzante: due feriti al rodeo di Kununurra Corriere TV

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Peter Lord, creatore di successi come la pecora Shaun, Wallace & Gromit e Galline in fuga. Ari Folman, autore e regista del Valzer con Bashir. (ANSA) ...