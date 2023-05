Tornare indietro se ti sbagli su PC Windows 10 e 11

Leggi su navigaweb

(Di martedì 30 maggio 2023) Quando sia nell'usare il computer possono sorgere problemi anche seri, ad esempio perché si è cancellato un file senza volerlo oppure per aver installato un programma che invece si è rivelato come un virus. In questo articolo vi mostriamo comesu, così da risolvere l'errore con poca fatica avviando una data precedente all'accaduto o recuperando il backup del file cancellato o modificato per errore (sempre se abbiamo lasciato attivi i sistemi di backup inclusi nel sistema). LEGGI ANCHE -> Attivare il Backup automatico di10 e 11 1) Recuperare file personali cancellati per errore Utilizzando Cronologia dei filecrea automaticamente le copie dei file e dei documenti, che possono essere utilizzati per recuperare un file cancellato o ...