Torino | Lazaro salta l’Inter | lesione alla coscia destra

(Di martedì 30 maggio 2023) Ivan Juric dovrà fare a meno dinell’ultima sfida di campionato contro. Il laterale delha riportato una, tra il primo e il secondo grado, del muscolo grande adduttore della, come hanno rivelato gli accertamenti strumentali. A proposito dinei prossimi giorni le dirigenze die Inter dovranno sedersi intorno ad un tavolo per discutere del suo futuro. SportFace.

A proposito dinei prossimi giorni le dirigenze die Inter dovranno sedersi intorno ad un tavolo per discutere del suo futuro. Il difensore austriaco, infatti, era stato prelevato in ...Per il giocatore lesione tra il 1° e il 2° grado del muscolo grande adduttore- Ilha reso noto che Valentino"è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra.All.: Leonardo Semplici(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno;, Ilic, Ricci, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All.: Ivan Juric I PRECEDENTI Vittorie ...

TORINO: LESIONE TRA 1° E 2° GRADO ALL'ADDUTTORE DESTRO PER LAZARO - Sportmediaset Sport Mediaset

Juric perde Lazaro per la partita di sabato con l'Inter, decisiva per alimentare le speranze di acciuffare la Conference League. (ANSA) ...Confermata la lesione muscolare, l'austriaco sarà indisponibile anche per l'ultima di campionato contro l'Inter.