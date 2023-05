: Maverick ha festeggiato la permanenza nelle sale cinematografiche in Giappone per un anno intero. Il sequel ha regalato a Tom Cruise il suo miglior risultato nella nazione asiatica, superando ...Non solo, Monica Barbaro ha recitato anche con Tom Cruise nel film: Maverick e lo fa nei panni del tenente Natasha Phoenix Trace, l'unica pilota donna del film. Altra esperienza come attrice ...Nei giorni scorsi stati alimentati rumors secondo cui la Farnesina sarebbe pronta a fare altrettanto con i futuri '' ucraini, nel caso in cui dovessero iniziare le forniture di caccia a . Cosa ...

Top Gun: Maverick è ancora nelle sale in Giappone dopo un anno Movieplayer

Il film Top Gun: Maverick ha festeggiato un intero anno di presenza nelle sale in Giappone, diventando il più grande successo di Tom Cruise nella nazione asiatica.Svelato il compenso stellare di Tom Cruise per Top Gun: Maverick. A questo punto sarebbe ingiusto non realizzare Top Gun 3.