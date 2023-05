The Teacher è il nuovo singolo dei Foo Fighters dedicato alla madre di Dave Grohl testo e traduzione

(Di martedì 30 maggio 2023) A pochissime ore dal lancio di But Here We Are, ecco ildei Fooaffronta l’elaborazione del lutto a 360 gradi, e se da una parte l’11esimo disco della band è interamenteal compianto Taylor Hawkins, The– questo il titolo del brano – è interamente dedicataVirginia, scomparsa nell’agosto 2022. Ildei FooTheè uscita oggi accompagnata dal video ufficiale, nel quale vediamo immagini d’epoca che mostranobambino e filmati che mostrano i Foonei loro esordi. Il...

Il brano, arrivato dopo "Rescued", "Under You" e "Show Me How", si intitola non a caso "The Teacher" ed è un pezzo di oltre 10 minuti. Come abbiamo scritto nell'ascolto in anteprima, la canzone, Il momento più sorprendente dell'album è The Teacher (mamma Virginia era un'insegnante), un brano di dieci minuti che ha una struttura quasi progressive per cambi di atmosfera e di situazione

