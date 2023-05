Terra amara non va in onda nel weekend da giugno | come cambia la programmazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 maggio 2023) Cambio di palinsesto per la soap opera turca “”, che da2023 non andrà più innele soprattutto in prima serata. Una decisione, quella di Mediaset, che ha creato molto malumore tra i numerosi fan della serie televisiva, che invece avrebbero voluto vedere la trasmissione mantenuta ai suoi soliti orari. Diverse, infatti, sono le lettere di ascoltati che hanno protestato per la scelta didel palinsesto estivo di Canale 5. Le proteste per non farrea “” Lettere, ma soprattutto tanti post social per convincere Mediaset a non spostare gli orari, nel periodo estivo, della famosa serie televisiva turca. Una scelta, quella dell’emittente di Cologno ...