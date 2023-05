Terra amara | le trame della settimana dal 5 al 10 giugno

' racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha . Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...La puntata didel 31 maggio 2023 si apre con il ritorno a casa di Uzum e Adnan . I piccoli di casa Yaman, precedententemente rapiti, sono ritrovati dagli uomini che li stavano cercando nei pressi del ......Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 31 maggio 2023 Martina Pedretti - 30 Maggio 2023 Sei Sorelle anticipazioni mercoledì 31 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 30 Maggio 2023...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 28 maggio al 3 giugno La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5 "Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e l ...