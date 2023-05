Tenta di rubare delle auto | arrestato 25enne nigeriano

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio del 26 maggio scorso, ad Ascea (SA), i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania (SA), hanno, in flagranza di reato, undi 25 anni, perto furto. L’uomo dapprima avrebbe cercato, non riuscendovi, di appropriarsi di alcunevetture, ma la tempestiva chiamata pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di alcuni cittadini ha permesso ai Carabinieri di individuare e fermare l’indagato traendolo in arresto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un video virale su internet mostra l'incredibile gesto di un conducente chediil parcheggio a un'altra macchina. L'auto però si ribalta nel tentativo. Continua a leggere su Tg. La7.it - Un video virale su internet mostra l'incredibile gesto di un conducente che ...Ha visto un parcheggio libero che stava per essere occupato un automobilista che stava effettuando la manovra in retromarcia per parcheggiare ed ha provato furbescamente ad anticiparlo arrivando da ...La coppia, formata dall'ex campione di nuoto e dalla showgirl, era in un locale in corso Sempione quando ha sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando dila borsa. A ...

Tenta di rubare al ristorante, straniero finisce in manette il Resto del Carlino

Nel pomeriggio del 26 maggio scorso, ad Ascea (SA), i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e ...L'uomo è stato arrestato dai carabinieri grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano contattato il 112 ...