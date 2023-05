Tennis | Vavassori dopo aver sconfitto Kecmanovic | “La mia sensazione è di felicità pura”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023) Doopo l’incredibile vittoria arrivata contro l’ex numero 1 del mondo Andy Murray, e conquistando per la prima volta l’accesso ad un Master 1000, Andreaha ottenuto anche la sua prima vittoria in carriera, nei singoli incontri, a livello Slam. L’azzurro ha infatti battuto,5 ore e 10 minuti, il numero 37 al mondo, il serbo Miomir, con il punteggio di 5-7 2-6 7-6 (8) 7-6 (3) 7-6 (9). Ecco le sue parole in conferenza stampa a fine gara: “La miaora come ora è quella di. E’ stato un match durissimo, non so neanche come abbia fatto a vincere, visto che nel terzo set avevo i crampi. Quest’anno sono riuscito a vincere tante partite in condizioni fisiche complicate e il lavoro che ho fatto con il mio nutrizionista e il mental coach mi è stato ...