Tennis | Roland Garros | Zeppieri batte Bublik al 5° set e va al 2° turno

(Di martedì 30 maggio 2023) Parigi, 30 mag. - (Adnkronos) - Giulioapproda al secondodel, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 129 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il kazako Alexander, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 dopo tre ore e venti minuti.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentigarrosGarros, l'albo d'oro: domina Nadal Dal 2000 a oggi solo 8 giocatori diversi hanno alzato al cielo la 'Coppa dei Moschettieri'. ...IntervisteContinua a sorprendere e a vincere anche contro l'età che avanza Stan Wawrinka . L'esperto ... specie se si tratta di uno scenario a lui particolarmente caro come ilGarros , ...Photo credit: French Federation. Elina Svitolina Martina TrevisanGarros

Roland Garros, "Un colpo da mago!" Fognini irreale, Aliassime a bocca aperta Eurosport IT

Esordio vincente al Roland Garros per Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni, hanno superato - al quinto set - rispettivamente il serbo Miomir Kek ...Terza giornata a Parigi, tra gli italiani in campo anche Zeppieri contro Bublik. Lucia Bronzetti travolta da Ons Jabeur, c’è Cirstea per Jasmine Paolini ...