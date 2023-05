Tennis | match fixing | l' Itia sospende il giudice di sedia boliviano Churata per sei anni

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - L'InternationalIntegrity Agency () ha sospeso per seiildiHeriberto Morales. L'arbitro ha commesso molteplici infrazioni alle regole del programma anticorruzione. In aggiunta al provvedimento,dovrà pagare un'ammenda di 10mila dollari. Il- come riporta Agipronews - avrebbe manipolato alcuni punteggi allo scopo di favorire delle scommesse, inserendo in modo errato i punteggi all'interno del computer durante incontri del circuito Itf tra il 2021 e il 2022. La sospensione dovrebbe terminare il 7 dicembre 2028. Fino alla scadenza, asarà impedito di arbitrare o frequentare qualsiasi evento autorizzato ...

La si può definire ormai una classica delemiliano - romagnolo e non solo, visto che recluta partecipanti in diverse regioni italiane. Nell' Under 12 femminile la n.1 è Miriam Samorì seguita ...Un confronto di stili e personalità che rende ildi secondo turno molto interessante. Le quote proposte da tutti i principali siti scommesse confermano la sensazione che si tratta di una ......00 - Schwartzman vs Borges a seguire - Errani vs (27) Begu COURT 12 2°dalle 11:00 - Sherif vs (24) Potapova a seguire - Arnaldi vs (26) Shapovalov COURT 13 Ore 11:00 - Ofner vs (24) Korda a ...

Tennis: match fixing, l'Itia sospende il giudice di sedia boliviano ... La Nuova Ferrara

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha sospeso per sei anni il giudice di sedia boliviano Heriberto Morales Churata. L’arbitro ha commesso molteplici infrazion ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...