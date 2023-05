Techetecheté | da Pippo Baudo all’innovazione prime time con Flavio Insinna

(Di martedì 30 maggio 2023) La Rai continua a celebrare la sua ricca storia di programmazione con la tredicesima stagione di “”. Quest’anno, la serie aggiunge un nuovo formato rivoluzionario,Show, promettendo sei episodi speciali in. Questi episodi si distinguono per un viaggio nel tempo attraverso il varietà televisivo, le mode culturali e le abitudini che hanno caratterizzato gli anni passati. Un nuovo capitolo nel viaggio nel tempo La nuova edizione del programma, guidata dall’attore e conduttore, offre ai telespettatori la possibilità di rivivere il passato attraverso una lente moderna. Ciascuno degli episodi speciali, trasmessi inda metà luglio, avrà una durata di circa due ore. Questo spazio ampliato ...

Insomma, ne resta solo uno della generazione che ha dato anima e corpo al piccolo schermo:Baudo. Proprio il grande conduttore, che si accinge ad essere protagonista di Techetechetè nella prima ...Possiamo dire che però,Baudo è unico nel suo genere. Anche la Rai lo sa per questo ha scelto di farlo tornare: ecco come e in che veste vedremo lo storico presentatore.Baudo torna in ...Il programma prenderà il posto del nuovo Affari Tuoi a partire da mercoledì 7 giugno, con un mega puntatone speciale dedicato agli 87 anni diBaudo , gigante della tv nazionale. A darne notizia ...