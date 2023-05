Taekwondo | Mondiali Baku 2023 | l’oro olimpico Vito Dell’Aquila si ferma ai quarti

(Di martedì 30 maggio 2023) Niente da fare peraididi. Impegnato nella categoria -58 kg, l’azzurro campionea Tokyo si èto aidi finale, battuto dal giordano Mahmoud Altaryeh per 16-4 nel primo round con ritiro a meno di un minuto dal termine del secondo in cui era comunque nettamente sotto. L’azzurro di Mesagne aveva precedentemente battuto Khavari, team rifugiati, poi l’iraniano Hosseinpour e l’ungherere Gergely. SportFace.

Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria - 58kg, si appresta ad esordire domani aididi Baku. La competizione iridata è sempre molto complicata per i tanti partecipanti in gara, ma Dell'Aquila è determinato a dimostrare il suo valore ed a difendere il suo status ...Entrano nel vivo idiin corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. E gli occhi sono tutti puntati su Vito Dell'Aquila , numero uno del ranking mondiale e campione del mondo in carica nella categoria ...ROMA " Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria - 58kg, è atteso aidiin programma a Baku. La competizione iridata è sempre molto complicata per i tanti partecipanti in gara, ma Dell'Aquila è determinato a dimostrare il suo valore ed a difendere il ...

LIVE Taekwondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia punta sul campione in carica Vito Dell'Aquila OA Sport

(ANSA) - BAKU, 30 MAG - Si ferma ai quarti di finale il cammino del campione olimpico Vito Dell'Aquila nella categoria -58 kg ai Mondiali di taekwondo in corso alla Crystal Hall di Baku. Dell'Aquila ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -67kg femminili, Natalia D'Angelo VS Milena Titoneli -58kg maschili, Vito Dell'Acquila VS Omar Gergely Salim -73kg femminili, Maristella Smiraglia VS Dabin Le ...