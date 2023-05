Taekwondo | Mondiali 2023 | il tabellone di Simone Alessio Incrocio da brividi ai quarti

(Di martedì 30 maggio 2023) Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per, pronto a salire domani sui tatami della Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) per affrontare i Campionatidi. Il fenomenale atleta calabrese, leader nella graduatoria di qualificazione olimpica e nel ranking globale della categoria -80 kg, è uno dei grandi favoriti per il titolo iridato e gareggerà da testa di serie numero uno del seeding. Il campione europeo in carica avrà dunque un cammino abbastanza agevole almeno sulla carta nei primi turni ed entrerà in gioco direttamente ai sedicesimi (grazie ad un bye nei trentaduesimi) contro uno tra il cinese Hao Tang ed il saudita Almabrouk. Agli ottavi si profila all’orizzonte invece probabilmente un eventuale scontro con il kazako Nurlan Myrzabayev o il croato Matej ...

Si ferma ai quarti di finale il cammino del campione olimpico Vito Dell'Aquila nella categoria - 58 kg aidiin corso alla Crystal Hall di Baku. Dell'Aquila aveva debuttato con un successo ai 32/i di finale per 2 - 0 (10 - 4, 10 - 6) su Mahdi Khavari, rappresentante del Team dei ...Niente da fare per Vito Dell'Aquila aidi Baku 2023 di. Impegnato nella categoria - 58 kg, l'azzurro campione olimpico a Tokyo si è fermato ai quarti di finale, battuto dal giordano Mahmoud Altaryeh per 16 - 4 nel primo ...Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria - 58kg, si appresta ad esordire domani aididi Baku. La competizione iridata è sempre molto complicata per i tanti partecipanti in gara, ma Dell'Aquila è determinato a dimostrare il suo valore ed a difendere il suo status ...

LIVE Taekwondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia punta sul campione in carica Vito Dell'Aquila OA Sport

Va ufficialmente in archivio alla Crystal Hall di Baku la seconda giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo 2023, in programma sui tatami della capitale azera fino a domenica 4 giugno. Quest'oggi ...BAKU - E’ stato un infortunio alla mano, riportato nel corso della sfida degli ottavi di finale contro l'ungherese Salim, a costringere il mesagnese Vito Dell’Aquila ad abbandonare al secondo round me ...