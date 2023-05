Taekwondo | Mondiali 2023 | doppio oro femminile per la Francia | primo titolo per la Corea del Sud

(Di martedì 30 maggio 2023) Va ufficialmente in archivio alla Crystal Hall di Baku la seconda giornata dei Campionatidi, in programma sui tatami della capitale azera fino a domenica 4 giugno. Quest’oggi sono stati assegnati altri tre titoli iridati, mentre l’Italia è rimasta ancora a bocca asciutta in termini di medaglie pur mettendo in evidenza una notevole prova corale. Tutti gli atleti azzurri impegnati oggi (il campione olimpico Vito Dell’Aquila, Natalia D’Angelo e Maristella Smiraglia) hanno infatti raggiunto i quarti di finale, fermandosi proprio all’ultimo ostacolo prima di approdare in zona podio. Nella categoria olimpica -67 kgla francese Magda Wiet Henin ha ottenuto iloro mondiale senior della carriera battendo in finale la giordana Julyana Al-Sadeq per 2-1 (6-3, 5-5, 6-4). ...

