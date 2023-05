Sulla barca affondata nel Lago Maggiore erano quasi tutti 007

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - "Siamo diventati il crocevia dello spionaggio internazionale?". Su questo si sono interrogati con un certo stupore nella giunta di oggi il sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, il suo vice Edoardo Favaron e gli assessori. L'interesse dei magistrati e dei carabinieri di Busto Arsizio però sembra essere focalizzato solo a capire come e perché siala 'Goduria' dopo che le acque delsono imbizzarrite all'ora dell'aperitivo di due giorni fa per l'irrompere di una tromba d'aria provocando la morte di quattro persone. Il comandante sarà indagato "Il resto non è affar nostro" fanno sapere all'AGI gli investigatori sottolineando che nel loro orizzonte ci sono solo accertamenti su quelli che possono essere eventuali reati. Qualcuno ammette però che lo scenario è "peculiare". "Il resto" è che l'equipaggio era ...

Tira una brutta aria "Se l'occasione fosse un momento di festa è possibile, non si può escludere che prima vi siano stati altri tipi di incontri", ha riferito una fonte all'ANSA. A dare risposte alle tante ... I principali nodi da sciogliere sono due: la questione dei dispositivi di sicurezza e il quadro normativo per la navigazione sui laghi Per quanto riguarda il primo aspetto la Procura sta ...

Tredici passeggeri israeliani, otto italiani, nessun nucleo familiare a bordo a parte lo skipper e la compagna di origini russe, un compleanno da festeggiare. Sono ancora diversi i punti da chiarire.