Successo a tutto tondo per la quarta edizione della XCO Monti di Eboli

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiLa XCOdiha dato un esito più che eclatante sotto l’aspettopartecipazione record (200 atleti) da quasi tutte le regioni d’Italia: merito dell’organizzazione curata in prima persona dalla Rampikevoli Mtb, supportata dalla Comunità Emmanuel, per una manifestazione di mountain bike cross country all’insegnatradizione e del rinnovamento che l’hanno vista sempre più apprezzata dagli addetti ai lavori e dagli appassionati del ciclismo fuoristrada. S’è trattatache ha fatto un salto di qualità grazie all’abbinamento con il circuito a carattere nazionale dell’XCO Borbonica Cup e la riconferma del circuito interregionale X-Country (Basilicata – Campania), oltre ad assegnare le maglie di campione ...

anche per le puntate speciali del podcast quotidiano 'Start' registrate da Trento, che ... confermato dal costanteesaurito nelle 21 sale che hanno accolto gli oltre 270 eventi in ......di una donna morta e si scrolla nel frattempo di dosso qualsiasi responsabilità per quanto... sono rimaste "lievemente ferite" Sarebbero stati inotto i droni lanciati contro Mosca , di ...Adesso aiuta i ragazzi a realizzare i propri brand di, tra software sulla ricerca prodotto,... Come è iniziatoA marzo del 2020 in pieno lockdown da Covid - 19, scorrendo su Youtube gli ...

Fiera Agricola Mugellana, un successo per tutto il territorio Il Filo del Mugello

Tutto pronto per la 2ª edizione del Radio Zeta Future Hits Live, che, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia! A grande richiesta, quest’anno saranno due le date del Festival della Generazione Z ...Il team principal della scuderia di Maranello vede il GP di Spagna come punto di svolta: “Sarà necessario fare una grande prestazione” ...