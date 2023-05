Squalificati Serie A | le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37esima giornata

A, tutte le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo la giornata numero 37 di questo campionato Il Giudice Sportivo ha emanato i verdetti sui giocatori didopo l'ultima giornata. GIOCATORI ESPULSI: Donati (Monza), Zeegelaar (Udinese). GIOCATORI NON ESPULSI: Thorstvedt (Sassuolo), Bijol (Udinese), Dominguez (Bologna), Kim (Napoli), ...La conquista di posto nella semifinale play off diC. Questo in palio domani sera a Chiavari (Genova) per il Pescara nella gara di ritorno dei ... Abbiamo tutti a disposizione,a parte.Ecco l'elenco dei calciatori che salteranno la 38a giornata di campionato e come verranno rimpiazzati Roma, 29 mag. - Si è chiusa ieri sera la 37a giornata diA e ora già tutti concentrati sull'ultima giornata del torneo, anche in ottica Fantacalcio. Sono , l'elenco completo: Thorstvedt (Sassuolo), Zeegelaar (Udinese), Vilhena (Salernitana), Kim (...

La conquista di posto nella semifinale play off di serie C. Questo in palio domani sera a Chiavari (Genova) per il Pescara nella gara di ritorno dei quarti con Virtus Entella. (ANSA) ...Dopo il patteggiamento con la Procura federale accolto dal Tribunale della Figc, i bianconeri inizieranno il prossimo campionato con zero punti come tutti gli ...