Sparatoria sul lungomare di Hollywood | 9 feriti Bambini colpiti tra la folla

Almeno nove persone, tra cui un bimbo di un anno, sono state ferite in unaa Hollywood Beach, in Florida. Lo riferiscono i media locali, precisando che lascoppiatalungomare avrebbe avuto come protagonisti due gruppi rivali. Tra i feriti, uno dei quali è stato sottoposto a intervento chirurgico nella notte, si contano quattro minori. La ...Nove persone, 5 adulti, 3 bambini e un adolescente, sono rimaste ferite in unaavvenuta nel tardo pomeriggio sull'affollato lungomare di Hollywood, in Florida. Lo riporta l'Apsuo sito. Secondo la polizia ci sarebbe stata una rissa tra due gruppi di persone che, ...Nove persone, 5 adulti, 3 bambini e un adolescente, sono rimaste ferite in unaavvenuta nel tardo pomeriggio sull'affollato lungomare di Hollywood . Lo riporta l'Apsuo sito. Secondo la polizia, ci sarebbe stata una rissa tra due gruppi di persone che, all'...

Hollywood, sparatoria sul lungomare: 9 feriti tra cui tre bambini - Il video Open

Washington, 30 mag. (Adnkronos) - Almeno nove persone, tra cui un bimbo di un anno, sono state ferite in una sparatoria a Hollywood Beach, in ...Messico, scontro a fuoco tra agenti della polizia dello stato di Nuevo León e un gruppo di sospetti criminali: 10 morti e alcuni feriti ...