SOTTOTITOLI Borrell | Non possiamo permetterci un' altra guerra

(Di martedì 30 maggio 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 30 maggio 2023 C'è stata fin troppa violenza, abbiamo già molto violenza oggi in Europa. Nonun altro conflitto. Spero che la mia voce venga ascoltata e che le persone si comportino in base alle nostre richieste". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep, in una conferenza stampa con il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, in merito agli scontri in Kosovo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev