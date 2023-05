Sondaggi Tecnè | Pd torna al 20%

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 30 maggio 2023) Fratelli d’Italia e Partito Democratico incrementano la loro percentuale di consensi secondo gli ultimiper l’Agenzia Dire. I primi crescono di tre decimi al 29,7%, i secondi di due decimi al 20%. In negativo Movimento 5 Stelle e Lega, calati rispettivamente al 15,5% e al 9%. Leggera flessione anche per Forza Italia ora all’8,2%. Azione è data stabile al 4,3%, l’alleanza Sinistra Verdi scende sotto la soglia di sbarramento del 3% al 2,9%. Un decimo più giù ecco Italia Viva al 2,8%, chiude +Europa al 2,3%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,3%. Idanno in crescita di quattro decimi l’indice di fiducia della premier Meloni ora salito al 53,3%. In rialzo pure il gradimento del governo dato al 47,5% (+0,2%). Fonte:...