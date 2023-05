Sondaggi politici elettorali oggi 30 maggio 2023 | torna a crescere FdI | scende il Pd Crollo del M5s

Leggi su tpi

(Di martedì 30 maggio 2023)30Fratelli d’Italia, che approfitta del calo del Partito democratico per allargare il divario con il centrosinistra. È il quadro delineato da Ipsos nelo realizzato per Il Corriere della Sera il 25scorso. Per FdI, l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli ha rilevato una crescita di 0,6 punti, che porta il partito guidato da Giorgia Meloni al 29,6 percento. Al 20,4 percento il Pd, che in un mese ha perso tre decimi di punto. In drastico calo il Movimento 5 stelle, sceso per la prima volta in questa legislatura sotto i livelli delle politiche di settembre: dopo ...