Siviglia-Roma | per i bookie Mourinho vede il bis di coppa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023) – A Budapest è tutto pronto per la finale di Europa League. Il, squadra che detiene il record di trofei nella competizione con sei successi in altrettante finali, affronterà ladi Jose, allenatore che in Europa, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo, ha sempre portato a casa la. Una delle due imbattibilità cadrà, ma in quota regna l’equilibrio: gli esperti di Planetwin365 vedono il trionfo giallorosso avanti di pochissimo, a 1,82, mentre un’altra affermazione andalusa si gioca a 1,85. Per quanto riguarda i 90 minuti, riporta agipronews, ilè invece in pole a 2,80 contro un successo dellaa 2,84 e il pareggio a 2,85. L’unico precedente tra le due squadre risale al 2020, quando ilsi impose per 2-0 in gara secca negli ...