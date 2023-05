Siviglia-Roma | Mendilibar | “Finale? La preparo come una partita qualunque”

(Di martedì 30 maggio 2023) Budapest – “Ci approcciamo a questacon tranquillità. Ho detto a Mourinho che sono onorato di confrontarmi con lui, che ha preso parte a tante finali mentre per me è la prima. Ma lafosse unaperchè non voglio trasmettere nervosismo ai giocatori”. Così Josè Luiz, allenatore del, nella consueta conferenza stampa pre-match. Domani gli spagnoli se la vedranno contro lae tenteranno di conquistare al settima Europa League della loro storia.nelle scorse ore ha dichiarato che “ilè favorito per la sua storia”, ed anche oggi è apparso piuttosto sereno all’incontro con i giornalisti a Budapest. In caso di vittoria, inoltre, potrebbe fare un ...

Ladifende bene, non si fanno problemi molti problemi a difendere, mentre noi cerchiamo di attaccare. Non so se conti più la storia o il budget, per me è la prima volta qui, non contano gli ...Sette Under 2.5 consecutivi in otto gare a eliminazione diretta per lache - come il- è reduce da due semifinali sotto i tre gol, opzione in vantaggio anche alla Puskas Arena, fissata ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Il conto alla rovescia è iniziato, l'adrenalina sale, la finale di Budapest di avvicina.sono pronte a scendere in campo alla Puskas Arena , in palio l 'Europa League.

«Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Il Siviglia ha tanta esperienza e storia». Mourinho presenta così la finale di Europa League. L'allenatore della Roma è a Budapest dove i giallorossi sono ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Il conto alla rovescia è iniziato, l'adrenalina sale, la finale di Budapest di avvicina. Siviglia e Roma sono pronte a scendere in campo alla Puskas Arena, in palio l 'Europa Lea ...