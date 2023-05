BUDAPEST (UNGHERIA) - Brutte notizie per ila poche ore dalla finale di Europa League contro la Roma . Il tecnico degli andalusi Mendilibar dovrà infatti fare a meno di Loic Badé.... come Spalletti con il Napoli, ma non sarebbe un: la società risparmierebbe circa 15 ... conseguente al successo contro il, il livello si alzi. Anzi, crede che anche la stessa finale ......presenta ai canali ufficiali dell' Uefa la finale di Europa League tra la sua Roma e il, ... Quindi nessun, voglio solo giocare la partita ", sottolinea lo Special One.

Siviglia, problema nella rifinitura: si fa male Badé, out contro la Roma Corriere dello Sport

Problemi per Mendilibar: il difensore transalpino si è fermato durante l'allenamento alla vigilia della finale di Europa League ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...