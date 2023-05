Siviglia | Badé finisce ko alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma

(Di martedì 30 maggio 2023) Brutte notizie in casa24 ore prima ddicon la. Secondo quanto riportato da Sky, Loicha lasciato il campo prima dell’ultima partitella di fine allenamento, e così non sarà al fianco di Gudelj nella difesa spagnola. Al suo posto ci sarà quindi Marcao, che però in questa stagione, a causa di vari problemi di natura fisica, ha giocato soltanto 10, e l’ultima risale addirittura al 20 aprile. SportFace.

Siviglia-Roma, le probabili formazioni
SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelj, Marcao, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All.: Mendilibar
ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

EX E VOLTI NOTI DI SIVIGLIA-ROMA
Grande ex di Siviglia-Roma sarà Erik Lamela, ora al Siviglia ma alla Roma dal 2011 al 2013. Nella sua esperienza in giallorosso ha segnato 21 gol in 67 gare.