Sindacato di Polizia | “Caserta allo stremo | servono più agenti”

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dall’apertura del nuovo Commissariato a Casal di Principe ad oggi sono presenti solo 30 unità sulle 48 previste dal decreto ministeriale. A denunciarlo, in una nota, è il segretario provinciale delItaliano Appartenenti(SIAP) Massimiliano Martelli che aggiunge: “La carenza di poliziotte e poliziotti in tutta la provincia diè numericamente tragica e ciò è più evidente alla Questura e nei Commissariati, quest’ultimi collocati in posti definiti ad alta densità criminale. Alla fine del 2023 la Questura diavrà 60 unità in meno in organico ed altrettanti nel 2024?. Martelli invoca “incrementi adeguati e immediati, altrimenti avremo uffici delladi Stato di questa provincia totalmente paralizzati ed inefficienti”. ...